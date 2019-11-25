Шунин, Сулейманов и Петров сдали допинг-тесты в октябре Всего были протестированы шесть игроков РПЛ.

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Шесть игроков клубов РПЛ сдали допинг-тесты в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, предоставленные Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В число протестированных футболистов вошли игроки сборной России голкипер Антон Шунин («Динамо») и защитник Сергей Петров («Краснодар»), игроки молодежной сборной полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар») и форвард Вячеслав Грулев («Динамо»), а также полузащитник Дмитрий Маркитесов и защитник Даниил Петрунин из молодежного состава «Спартака».

Кроме того, инспекторы РУСАДА проверили двух игроков «Торпедо», выступающего в ФНЛ, – Игоря Лебеденко и Ивана Сергеева.