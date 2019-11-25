Еськов назначен на матч «Лугано» – «Копенгаген»

Российский судья Алексей Еськов получил назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Лугано» – «Копенгаген».
Помогать 41-летнему арбитру будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, а также четвертый рефери Владислав Безбородов.
Отметим, что в понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Еськов не получит назначение на ближайший тур из-за ключевых ошибок в субботу в матче «Оренбург» – «Ахмат».
Предстоящий матч станет для Еськова вторым на групповом этапе Лиги Европы. 24 октября он обслуживал игру «Ренн» – «Клуж» (0:1).
Матч группы B «Лугано» – «Копенгаген» пройдет 28 ноября на «Арене Санкт-Галлен» в Санкт-Галлене. Начало игры – 23:00 (мск).
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