Еськов назначен на матч «Лугано» – «Копенгаген» Отстраненный в РПЛ арбитр будет работать в Лиге Европы.

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Российский судья Алексей Еськов получил назначение на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Лугано» – «Копенгаген».

Помогать 41-летнему арбитру будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, а также четвертый рефери Владислав Безбородов.

Отметим, что в понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что Еськов не получит назначение на ближайший тур из-за ключевых ошибок в субботу в матче «Оренбург» – «Ахмат».

Предстоящий матч станет для Еськова вторым на групповом этапе Лиги Европы. 24 октября он обслуживал игру «Ренн» – «Клуж» (0:1).

Матч группы B «Лугано» – «Копенгаген» пройдет 28 ноября на «Арене Санкт-Галлен» в Санкт-Галлене. Начало игры – 23:00 (мск).