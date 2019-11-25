Президент «Оренбурга»: Клубы должны предъявлять финансовые санкции к судьям Арбитр Еськов отстранен от работы в РПЛ за ключевые ошибки в матче «Оренбург» – «Ахмат».

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Президент «Оренбурга» Владимир Кияев призвал ввести материальную ответственность для судей за ошибки в матчах премьер-лиги.

«Я считаю, судья должен нести материальную ответственность, – приводит «Р-Спорт» слова Кияева. – Команда должна начислить материальный ущерб, который она понесла в результате неправомерных действий, и предъявить финансовые санкции. По-другому никак».

Напомним, в матче 17-го тура «Оренбург» – «Ахмат» главный судья Алексей Еськов допустил ключевые ошибки, из-за чего, по словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, не получит назначение на ближайший тур.

При этом в ближайший четверг Еськов будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Лугано» – «Копенгаген».