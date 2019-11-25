Агуэро пропустит манчестерское дерби

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не поможет своей команде в дерби против «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
«У него проблема с сухожилием, поэтому в ближайших матчах он нам не поможет. Сколько его не будет? Я не знаю, но дерби он пропустит», – цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, в последнем туре чемпионата Англии против «Челси» (2:1) Агуэро был заменен на 77-й минуте из-за травмы.
После 13 туров текущего сезона «Ман Сити» набрал 28 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице. «МЮ» – 9-й с 17 очками.
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