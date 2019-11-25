Владислав Игнатьев: «Локомотив» по-прежнему в таблице наверху, о каком кризисе можно говорить? Полузащитник железнодорожников рассказал о состоянии команды накануне матча Лиги чемпионов.

В интервью пресс-службе ФК «Локомотив»Владислав Игнатьев рассказал о том, с каким настроением команда готовиться к противостоянию с «Байером» и к завершению первой части сезона.

«Мы сейчас в таком положении, что каждый матч важен, – отметил 32-летний полузащитник. – И с «Тамбовом» был важный, потому что нельзя отпускать «Зенит» в борьбе за чемпионство, и с «Байером» сейчас – это же Лига чемпионов. Все матчи значимые вплоть до конца чемпионата.

Я не согласен, что в команде кризис. Да, мы не побеждали пять матчей, но стоит просто посмотреть на соперников – две игры с «Ювентусом», где мы выглядели достойно. Матч со «Спартаком», который после смены тренера на эмоциональном подъеме, а также наш прямой конкурент в борьбе за чемпионство – «Краснодар». Плюс «Уфа», которая дома вообще победила почти всех лидеров. «Локомотив» по-прежнему идет вверху таблицы. О каком кризисе можно говорить?

Еще перед первой игрой изучали, как «Байер» атакует и обороняется, как действует в разных ситуациях, смотрели за игрой каждого футболиста в отдельности – отсюда и результат. Победа в Германии подарила огромный заряд уверенности».

В нынешнем сезоне на счету Игнатьев 13 матчей и один гол в РПЛ, а также четыре матча в Лиге чемпионов.

Матч «Локомотив» – Байер» состоится завтра. Начало в 20:55 по московскому времени.