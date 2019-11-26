Президент «Брешии» о Марио Балотелли: Он просто дополняет состав Массимо Челлино сомневается в том, что нападающий сможет стать лидером его клуба.

Президент «Брешии» Массимо Челлино не уверен в правильности подписания контракта с 29-летним нападающим Марио Балотелли. Об этом сообщил итальянский телевизионный канал Teletutto.

– Если вернуть время назад, я бы спросил, точно ли он готов перейти в «Брешию». Он оказался гораздо более хрупким, чем я думал. Если мы считаем, что наше выживание зависит от Балотелли, то мы ошибаемся. Он просто дополняет состав. Мое решение подписать Балотелли носило технический характер и оказалось более рискованным, чем я предполагал. Но теперь мы должны смотреть вперед», – говорит президент клуба.

На прошлой неделе перед игрой 13-го тура Серии А с Ромой (0:3) Марио был изгнан с тренировки, поскольку главный тренер команды Фабио Гроссо посчитал, что тот недостаточно выкладывается во время тренировочного процесса.

Напомним, что Балотелли подписал контракт с Брешией летом этого года. С тех пор он сыграл в семи матчах чемпионата и забил лишь два мяча. Его команда находится на последнем месте в турнирной таблице.