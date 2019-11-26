«Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России Международная федерация футбола – о возможном отстранении России от чемпионата мира 2022 года.

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- Мы будем ждать окончательного решения исполкома WADA. Только на его основе ФИФА станет предпринимать какие-либо действия, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.

Напомним, в понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации ввести санкции против России из-за манипуляций с базой данных, которая в январе была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

Окончательное решение исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.