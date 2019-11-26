Британские СМИ: Сборная России точно сыграет на Евро Информагентство PA Media сообщает, что участию россиян в чемпионате Европы ничто не угрожает.

Мультимедийное информационное агентство PA Media, работающее в Великобритании и Ирландии, сообщает, что санкции WADA не могут повлиять на участие России в чемпионате Европы по футболу 2020 года. По сведениям источника отстранение не грозит ни команде Станислава Черчесова, ни Санкт-Петербургу, где должны состояться четыре матча финального турнира Евро-2020.

Все дело в том, что по стандартам WADA Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) не является «организатором главных международных спортивных турниром». В этом статусе антидопинговое агентство утвердило ФИФА, международную федерацию, проводящую чемпионаты мира по футболу. По этой же причине санкции WADA вполне могут распространиться на отборочный турнир ЧМ-2022.

Пресс-служба ФИФА по этому вопросу ранее заявила следующее: «Мы будем ждать рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA. Только после этого возможны какие-либо решения с нашей стороны. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF по этому вопросу».

В понедельник комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Исполком, на котором будет рассмотрена рекомендация, состоится 9 декабря.