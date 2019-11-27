Бенедикт Хеведес: «Байер» высоко атаковал и заставлял «Локомотив» ошибаться Встреча прошла в Москве.

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес обсудил с клубной пресс-службой поражение от «Байера» (0:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Первый гол выбил нас из колеи. Мы имели моменты и пропустили такой нелогичный мяч. «Байер» высоко атаковал и заставлял нас ошибаться. Мы зарабатывали ненужные штрафные. Но шансы были. Если бы удалось забить гол, в конце смогли бы прибавить и, возможно, спасли бы игру», – сказал немецкий футболист.