«Манчестер Сити» и «Шахтер» не смогли выявить победителя в матче ЛЧ Встреча прошла в Англии.

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Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шахтер» (Донецк) завершился вничью – 1:1.

В составе «горожан» отличился полузащитник Илкай Гюндоган, а гол для украинского клуба забил Манор Соломон.

В другом матче группы С «Аталанта» на своем поле обыграла загребское «Динамо» со счетом 2:0.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Шахтер», у которого 6 очков, занимает 2-ю позицию, «Динамо» расположилось на 3-й строчке (5 очков), а итальянцы замыкают список. В их активе 4 очка.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Манчестер Сити» – «Шахтер» (Донецк) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 56 Гюндоган, 1:1 – 69 Соломон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Анхелиньо, Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фоден, 76), Стерлинг, Габриэл Жезус.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Алан Патрик, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Тете, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90).

Предупреждение: Фернандиньо (90).

«Аталанта» – «Динамо» (Загреб) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 27, пенальти Муриэль, 2:0 – 47 Гомес.

«Аталанта»: Голлини, Госенс, Толои, Паломино, Хатебур (Кастань, 65), Гомес (Малиновский, 90), Фройлер, Пашалич, де Рон, Кьер, Муриэль (Иличич, 61).

«Динамо» Загреб: Ливакович, Стоянович (Джира, 75), Теофиль-Катрин, Перич, Леовац, Иванушец (Гояк, 67), Ольмо (Шитум, 90), Оршич, Адеми, Дилавер, Петкович.

Предупреждения: Теофиль-Катрин (13), Перич (19), Толои (41), Пашалич (65), Стоянович (74).