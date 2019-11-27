Моуринью первым в истории вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд «Тоттенхэм» гарантировал себе второе место в группе B.

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Португалец Жозе Моуринью стал первым в истории тренером, который вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд.

Во вторник в пятом туре группового этапа «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» (4:2) на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и обеспечил себе второе место в группе B.

Ранее Моуринью выходил в плей-офф Лиги чемпионов с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

José Mourinho is the first manager in history to qualify for the Champions League knockout stages with six different clubs.



The Special Six. 😅 pic.twitter.com/HzRtErMRkU — Squawka Football (@Squawka) November 26, 2019

Напомним, Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября. В первом матче после его назначения «шпоры» победили «Вест Хэм» (3:2) в лондонском дерби.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря «Тоттенхэм» сыграет с «Баварией» в Мюнхене.