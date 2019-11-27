Моуринью первым в истории вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 09:48ФутболЛипкин Антон

Моуринью первым в истории вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд

«Тоттенхэм» гарантировал себе второе место в группе B.

Португалец Жозе Моуринью стал первым в истории тренером, который вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд.

Во вторник в пятом туре группового этапа «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» (4:2) на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и обеспечил себе второе место в группе B.

Ранее Моуринью выходил в плей-офф Лиги чемпионов с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября. В первом матче после его назначения «шпоры» победили «Вест Хэм» (3:2) в лондонском дерби.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов 11 декабря «Тоттенхэм» сыграет с «Баварией» в Мюнхене.

Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса Выставочный матч между Федерером и Зверевым собрал рекордное количество зрителей
Руди Гарсия: Команду с Дзюбой и Азмуном сложно раскачать Главный тренер «Лиона» считает, что его команда способна забивать и без Мемфиса Депая. 26.11.2019 22:07 Футбол Сергеев Иван
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Семин никогда не побеждал немцев дома, Бос – не обыгрывал россиян в принципе Тренерские интриги матча «Локомотив» – «Байер». 26.11.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
10:07 Футбол Маурицио Сарри: Дибала — игрок мирового уровня
10:01 Футбол Ханс-Дитер Флик: С первых минут «Бавария» показала, что хочет выиграть группу
09:51 Футбол Влашич стал автором лучшего гола ноября в РПЛ
09:48 Футбол Моуринью первым в истории вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд
09:34 ММА Александр Шлеменко: Скорее всего, Хабиб победит Фергюсона решением судей.
09:30 Футбол Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов
09:17 Футбол «Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов
09:13 Футбол Томас Тухель: Мы показали характер
08:54 Хоккей «Бостон» разгромил «Монреаль», «Нью-Джерси» уступил «Миннесоте»
08:28 Хоккей 35 сэйвов Худобина не спасли «Даллас» в игре против «Чикаго»
08:13 Пляжный футбол Сборная России по пляжному футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира
01:54 Футбол Источник: Азар получил серьезную травму в матче с «ПСЖ»
01:28 Футбол «Манчестер Сити» и «Шахтер» не смогли выявить победителя в матче ЛЧ
01:20 Футбол «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом», «Бавария» разгромила «Црвену Звезду»
01:06 Футбол «ПСЖ» вырвал ничью у «Реала», уступая к 79-й минуте со счетом 0:2
00:56 Футбол «Ювентус» обыграл «Атлетико» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
00:26 Футбол Бенедикт Хеведес: «Байер» высоко атаковал и заставлял «Локомотив» ошибаться
00:05 Футбол Алексей Миранчук: В наши ворота постоянно залетают непонятные мячи
00:04 Футбол Эрнесто Вальверде: Наша цель – первое место в группе
23:52 Футбол Семин – о поражении от «Байера»: «Локомотиву» не хватило характера
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array