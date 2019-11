Моуринью первым в истории вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд

Португалец Жозе Моуринью стал первым в истории тренером, который вывел в плей-офф Лиги чемпионов шесть разных команд.

Во вторник в пятом туре группового этапа «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом» (4:2) на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и обеспечил себе второе место в группе B.

Ранее Моуринью выходил в плей-офф Лиги чемпионов с «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

José Mourinho is the first manager in history to qualify for the Champions League knockout stages with six different clubs.



