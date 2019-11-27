Будущий глава WADA уверен, что Россия сможет провести матчи Евро-2020 - Советский спорт
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27 ноября 2019 11:24ФутболКорегин Владислав

Будущий глава WADA уверен, что Россия сможет провести матчи Евро-2020

Чемпионат Европы не попадает под санкционный список.

Будущий глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька в эфире польской радиостанции RMF FM рассказал о том, что проведению матчей будущего чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.

– В рекомендациях есть такое утверждение, как «major events», касающееся только Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Европейских игр и чемпионата мира, поэтому чемпионат Европы и финал Лиги чемпионов, скорее всего, не попадают под этот список, если речь идет о санкции, – отметил Банька.

Напомним, что в понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет и выступать только под нейтральным флагом.

Окончательное решение исполком WADA примет на заседании в Париже 9 декабря.

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