Жозе Моуринью: Болбой сделал важную голевую передачу

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча с «Олимпиакосом» (4:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов похвалил болбоя, который помог команде быстро возобновить игру и забить второй гол.

На 50-й минуте мальчик моментально передал мяч ивуарийцу Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего хозяева забили второй гол.

«Мне нравятся умные болбои, каким был я сам, – приводит Goal.com слова португальца. – Этот парень был великолепен. Он читает и понимает игру и сделал важную голевую передачу. Это важный момент для него, он его никогда не забудет».

Mourinho on Tottenham's real hero: «I love intelligent ball boys ~* I was, and this kid today was brilliant. He read the game, understands the game and made an important assist, an important moment for him and he will never forget it.» 🤗 pic.twitter.com/1BrHZWqiEp