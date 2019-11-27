Сергей Хусаинов: Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов – о назначении Михаила Вилкова ассистентом Виталия Мешкова по работе с системой VAR.

- То, что Вилков сел за VAR… Его же отстранили от матчей премьер-лиги, только VAR - это тоже судейство в премьер-лиге. Значит, решение отстранить судью было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность, - цитирует Хусаинова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Вилков был назначен ассистентом Мешкова по работе с системой VAR на встречу 18-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

Напомним, что президент РФС Александр Дюков 15 ноября сообщил о том, что Вилков отстранен от работы на матчах премьер-лиги.