Президент УЕФА: ЧМ-2018 был организован идеально

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об уровне организации ЧМ-2018 в России, а также выразил уверенность, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут на должном уровне.
«Кубок мира прошел идеально, и эти два товарища знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес.
Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать такого рода мероприятия на высочайшем уровне», – цитирует Чеферина ТАСС.
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