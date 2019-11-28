Михаил Кержаков: Главное – победа, но и «на ноль» сыграть очень приятно Голкипер «Зенита» впервые в карьере не пропустил в матче Лиги чемпионов.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над «Лионом» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург».

«Концентрацию старались сохранить до последней секунды, до финального свистка, – приводит слова 32-летнего вратаря официальный сайт УЕФА. – Сложнее всего было в начале второго тайма, соперник устроил навал, но мы ждали этого. Главное – победа, но и «на ноль» сыграть очень приятно».

Отметим, что для Кержакова этот матч стал пятым за карьеру в Лиге чемпионов и первым «сухим».

«Зенит» набрал семь очков, догнал «Лион» и стал вторым, опередив французов по личным матчам. В заключительном туре 10 декабря чемпионы России сыграют с «Бенфикой» в Лиссабоне.