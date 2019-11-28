Адвокат: Суд увеличил компенсацию для Глушаковой до 43 миллионов В четверг прошло судебное заседание по разделу имущества между Дарьей и Денисом Глушаковыми.

Загрузка...

Адвокат Алиса Образцова, представляющая интересы бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи, рассказала об итогах заседания суда по разделу имущества между бывшими супругами.

«Суд частично согласился с доводами нашей жалобы и признал, что денежные средства, которые были сняты наличным образом Денисом Борисовичем в августе 2018 года, были потрачены не в интересах семьи, – приводит «Чемпионат.com слова Образцовой. – Сумма компенсации составляет 43 миллиона рублей вместо десяти миллионов. По объему имущества – за Дарьей остался все тот же самый объем».

Напомним, в августе Никулинский районный суд Москвы постановил разделить имущество между сторонами пополам, после чего Глушакова заявила, что будет обжаловать решение.

16 июля Мосгорсуд подтвердил развод Глушаковых и обязал футболиста платить алименты в размере трети дохода. Денис и Дарья были в браке с 2009 года. У них две дочери – Валерия и Александра.