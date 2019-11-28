Михаил Кержаков вошел в команду недели Лиги чемпионов

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков вошел в команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Накануне, 27 ноября российский футболист помог питерскому клубу обыграть «Лион» (2:0). Таким образом, он провел первый «сухой» матч в ЛЧ. При этом Кержаков провел несколько ярких сэйвов при счете 1:0. Благодаря его игре «Зенит» добился победы и продолжает борьбу за плей-офф.
Полный список игроков, вошедших в состав выглядит так:
Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»).
Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»)
Полузащитники: Энок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корентен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»).
Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
🔔 Встречаем! Команда недели Fantasy Football по итогам 5-го тура #ЛигаЧемпионов! 🔝— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 28 ноября 2019 г.
Без @zenit_spb не обошлось 😉 pic.twitter.com/lCX7Xb1CFu