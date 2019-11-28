Руслан Нигматуллин: Кержакову нужно пользоваться предоставленным шансом Во вчерашней игре вратарь «Зенита» не позволил французской команде отметиться забитыми мячами.

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об уверенной игре вратаря санкт-петербургского «Зенита» Михаила Кержакова, который заменил травмированного Андрея Лунева.

– То, что «Зенит» смог отстоять на ноль, это заслуга всей команды, включая тренера, ведь один человек на поле не играет, играют одиннадцать и запасные в том числе. Способен ли Кержаков закрепится в стартовом составе в отсутствие Лунева? Позиция Андрея была достаточно шаткой уже до того момента, как в старте появился Михаил. Сейчас как бы не было так, что «Зенит» видит на позиции вратаря нового голкипера на следующий сезон. Ну а Кержакову нужно стараться пользоваться этим шансом, стабильной игрой убедить боссов не покупать другого голкипера, – цитирует Нигматуллина портал Sport24.ru.

Напомним, что по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Михаил Кержаков вошел в команду недели Fantasy Football от УЕФА. «Зенит» смог обыграть «Лион» (2:0) и подняться на второе место группы G.