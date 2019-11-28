Денис Глушаков: Трофеи, сборная, еврокубки – это мои ориентиры С этого сезона 32-летний футболист выступает за «Ахмат».

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между ним и его бывшей женой, отметив, что хочет поскорее закрыть тему его личной жизни и продолжить футбольную карьеру.

– Главное – я футболист. Это дело моей жизни, моя профессия, моя страсть. Сейчас после всего случившегося открыта новая страница моей карьеры. Перезагрузка. Трофеи, сборная, еврокубки – это мои ориентиры. Насколько они реальны, покажет время. Но я хочу еще долго играть в футбол на самом высоком уровне, радовать болельщиков, побеждать, и чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую, но и про «похороны» тоже вспомнили, – цитирует Дениса портал Sport24.ru.

Напомним, что Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» на правах свободного агента в начале текущего сезона. Игрок принял участие в 12 матчах РПЛ и результативными действиями не отметился.