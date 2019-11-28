Денис Глушаков: Всегда и во всем помогал, помогаю и буду помогать своим детям Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал решение суда об увеличении суммы компенсации его бывшей супруге Дарье.

– Что касается сегодняшнего решения суда, то я в принципе с уважением отношусь к любому решению этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву.

Хочу, чтобы все понимали: все свои обязательства перед бывшей супругой я выполняю в соответствии с законодательством. Закон и время все расставят по своим местам, и мои дети ни в чем не нуждаются и не будут нуждаться. Они остаются моим самым главным счастьем, и я всегда и во всем помогал, помогаю и буду им помогать, – цитирует Глушакова Sport24.ru.

В четверг, 28 ноября, Мосгорсуд увеличил сумму компенсации бывшей жене Глушакова до 43 миллионов рублей.

Напомним, что в августе суд поделил совместно нажитое имущество супругов, оставив за каждой из сторон по половине активов.