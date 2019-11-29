Коломейцев – о возможном переходе Миранчука в «Ювентус»: Мы все за него рады Ранее сообщалось, что полузащитник станет игроком туринского клуба летом 2020 года.

Загрузка...

Хавбек московского «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к полузащитнику столичного клуба Алексею Миранчуку.

«Мы все за него рады. Хочется, чтобы больше наших молодых ребят уезжало в Европу. В командных разговорах проскакивает, что удачные матчи в Лиге чемпионов помогут нашим игрокам оказаться за границей. Думаю, ему это по силам. В России он уже всем все доказал, выиграл трофеи. Было бы правильно, если бы он в итоге отправился в топ-чемпионат. В последнее время он заметно повзрослел. Не только в футбольном плане, но и ментальном», – цитирует игрока агентство «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов продать Алексея Миранчука, но запросил за своего футболиста не менее 30 млн евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел 18 матчей, забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал 4 результативные передачи.