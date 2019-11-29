Гвардиола и Клопп введены в Зал славы тренеров Англии Специалисты награждены за «исторические достижения» в тренерской работе.

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стали членами Зала славы ассоциации тренеров английских футбольных лиг (LMA).

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации менеджеров английской лиги.

На торжественной церемонии, состоявшейся в четверг в Манчестере, Клопп и Гвардиола получили награды из рук главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и бывшего главного тренера »Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Гвардиола работает с «МС» с 2016 года. За это время он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии, выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.В прошлом сезоне под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов.