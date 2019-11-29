Гвардиола и Клопп введены в Зал славы тренеров Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стали членами Зала славы ассоциации тренеров английских футбольных лиг (LMA).
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации менеджеров английской лиги.
На торжественной церемонии, состоявшейся в четверг в Манчестере, Клопп и Гвардиола получили награды из рук главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и бывшего главного тренера »Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Гвардиола работает с «МС» с 2016 года. За это время он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии, выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.В прошлом сезоне под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов.
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Герасимец: Три очка со «Спартаком» перевесят победу над «Лионом» Бывший полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от последнего матча питерцев в Лиге чемпионов и ожиданиями от предстоящей им игры в РПЛ. 28.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Матвеев: Заработали свой момент и победили Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями от победного матча с «Базелем» в Лиге Европы. 28.11.2019 23:15 Футбол Шарафудинов Виктор Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон А вдруг Аскарова выберут под первым номером… Рассказываем о 17-летнем вратаре СКА Премьера в СКА и КХЛ 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова прошла на ура. В матче с ХК «Сочи» юниор не раз выручал команду и стал первой звездой. Еще недавно мы гадали, кто станет первым номером сборной на молодежном чемпионате мира. Теперь ответ на этот вопрос получен. 28.11.2019 19:30 Хоккей Трофименко Кирилл Ари психанул, но дело сделал. «Краснодар» победил дома «Базель» На своем поле «быки» одержали победу с минимальным счетом над «Базелем» и продолжили борьбу с «Хетафе» за выход в плей-офф. 28.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем