«Манчестер Сити» готов заплатить 25 млн евро за полузащитника «Ривер Плейт»

Как сообщает Marca, чемпионы английской премьер-лиги готовы предложить за уругвайца 25 миллионов евро.
По информации издания, клубы уже активизировали переговоры по трансферу 22-летнего полузащитника.
Добавим, что де ла Крус перешел в «Ривер Плейт» из уругвайского «Ливерпуль Монтевидео» в августе 2017 года. С тех пор атакующий полузащитник провел за аргентинский клуб 63 встречи и записал на свой счет 8 забитых мячей и 16 голевых передач.
Контракт хавбека с «Ривер Плейт» рассчитан до лета 2021 года а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 6 миллионов евро.
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