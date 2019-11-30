Роберто Мартинес: У нас самый трудный вариант с точки зрения логистики - Советский спорт
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30 ноября 2019 23:14ФутболШарафудинов Виктор

Роберто Мартинес: У нас самый трудный вариант с точки зрения логистики

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал результат жеребьевки чемпионата Европы.

Сайт УЕФА сообщает, что Роберто Мартинесу не понравилось расписание матчей группы B.

С точки зрения логистики мы, наверное, получили самый трудный вариант, – заявил главный тренер бельгийцев. – Первый матч против России в Санкт-Петербурге, следующая игра – в Копенгагене с датчанами, а потом перелет назад в Санкт-Петербург. Нужно скорректировать нашу подготовку и убедиться, что мы готовы к тому, что нас ждет. Было бы здорово сыграть с Уэльсом, но Финляндия впервые пробилась в финальную часть крупного международного турнира и должна сыграть на вдохновении, это определенно добавит группе перчинки».

Бельгийцы начнут 13 июня в Санкт-Петербурге против сборной России, 18-го сыграют в Копенгаген с датчанами, а затем вновь вернутся на российскую землю для встречи с финнами.

Полные результаты жеребьевки здесь

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