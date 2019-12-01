Россия сыграет с Польшей перед Евро-2020

О договоренности РФС и Польского футбольного союза о товарищеской встрече накануне чемпионата Европы сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки.
«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша – Украина, 2 июня Польша – Россия», – написал Савицки на своей странице в твиттере.
Россия выступит на Евро-2020 в группе B. Первый матч команда Черчесова проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии.
Сборная Польши в группе E вместе с Испанией, Швецией и победителем стыковых матчей Пути B (Боснией и Герцеговиной, Словакией, Ирландией или Северной Ирландией).
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