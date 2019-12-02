«Хетафе» разгромил «Леванте», «Эспаньол» проиграл дома «Осасуне» В Испании состоялись матчи 15-го тура.

В воскресном матче испанской примеры «Хетафе» разгромил «Леванте» со счетом 4:0.

Все голы соперник «Краснодара» по Лиге Европы забил во втором тайме. На 54-й минуте отличился Леандро Кабрера, а на 60-й Хорхе Молина реализовал пенальти. На 67-й минуте разгром гостей из Валенсии продолжил Анхель, а итоговый результат установил на 78-й Давид Тимор, забив со штрафного.

Ранее тем же вечером конкурент ЦСКА в Лиге Европы «Эспаньол» проиграл на своем поле «Осасуне» со счетом 2:4.

У хозяев забивали Марк Рока (20-я минута с пенальти) и Джонатан Кальери (90+3). У гостей отличились Рубен Гарсия (46-я), Чими Авила (49-я), Хон Монакайола (84-я) и Роберто Торрес (90+2 с пенальти). Примечательно, что «Осасуна» с 52-й минуты играла вдесятером из-за удаления защитника Факундо Ронкальи.

Беспроигрышная серия «Хетафе» в чемпионате Испании длится пять матчей (три победы и две ничьи). «Эспаньол» не побеждал уже пять туров (четыре поражения и ничья 1:1 в гостях у «Хетафе» 24 ноября).

«Хетафе» занимает седьмую строчку в таблице примеры, имея 24 очка после 15 туров. «Осасуна» идет девятой, набрав 22. «Леванте» занимает 11-ю позицию (20 очков), а «Эспаньол» – предпоследнюю 19-ю, набрав девять очков и одержав лишь две победы.

В 16-м туре сыграют 7 декабря сыграют «Реал» – «Эспаньол» и «Леванте» – «Валенсия». 8 декабря состоятся матчи «Эйбар» – «Хетафе» и «Осасуна» – «Севилья».