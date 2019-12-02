Президент «Брешии» - о Марио Балотелли: В январе Марио свободен покинуть клуб бесплатно Президент «Брешии» Массимо Челлино рассказал, что в зимнее трансферное окно форвард может покинуть команду на правах свободного агента.

- Марио грустно, потому что не может выразить себя в футболе. Возможно, он думал, что играть в серии А будет проще, чем оказалось на самом деле. В январе он свободен уйти бесплатно. Прямо сейчас он должен выбрать продолжать двигаться вперед или остановиться. Он должен убедить себя. Я не хочу, чтобы он покидал команду. Если он уйдет, мы оба проиграем, - цитирует Челлино Goal.com.

Также Челлино продолжает отрицать расистские высказывания в адрес Балотелли, настаивая на том, что его «шутка» была вырвана из контекста.

- Я, расист? Я католик и не могу им быть. Разговаривал с ним вчера, это не я обидел его. Когда моя шутка была изложена СМИ таким образом, я больше беспокоился о Марио, чем о чем-либо еще. Моим высказыванием манипулировали. Да, я сказал ерунду, но я тоже могу пошутить, - сказал Челлино.

Отметим, что перед игрой 13-го тура чемпионата Италии с Ромой (0:3) Балотелли был изгнан с тренировки, поскольку главный тренер команды Фабио Гроссо посчитал, что тот недостаточно выкладывается во время тренировочного процесса.

Добавим, что Балотелли подписал контракт с Брешией летом этого года.