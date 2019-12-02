Сон – лучший футболист Азии 2019 года за пределами континента - Советский спорт
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02 декабря 2019 17:37ФутболКорегин Владислав

Сон – лучший футболист Азии 2019 года за пределами континента

В списке претендентов на награду был нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Сегодня в Гонконге Азиатская конфедерация футбола объявила имя лучшего футболиста Азии в этом году, выступающего за пределами этого континента. Им стал 27-летний нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.

Он опередил иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна и японского полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Макото Хасебе.

Отметим, что Сон Хын Мил получил эту награду в третий раз в своей карьере (2015 и 2017 годы).

В прошлом сезоне форвард принял участив в 48 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач. Сон Хын Мин помог клубу добраться до финала Лиги чемпионов, где они уступили «Ливерпулю».

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