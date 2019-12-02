Пол Скоулз: Сульшеру необходимо показать прогресс в игре «Мачестер Юнайтед», пока мы этого не видим Бывший полузащитник «Мачестер Юнайтед» Пол Скоулз – о работе главного тренера «манкунианцев» Уле-Гуннара Сульшера.

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- Если Сульшер собирается строить, ему нужно достигать промежуточных результатов. Вы не можете терять очки каждую игру и в итоге финишировать на десятом месте в лиге. Он должен показывать прогресс в игре команды.

Когда в Ливерпуль приехал Юрген Клопп, в течение года или двух чувствовалось, что они что-то строят. Похоже, что они собираются выиграть чемпионат в этом году.

Для фанатов должен быть какой-то энтузиазм по поводу того, что они увидят команду, которая собирается бросить вызов за чемпионство лиге через год или два. Но пока мы не видели этого ни на минуту.

Надеюсь, Уле сможет перевернуть ситуацию после ближайших трех-четырех трансферных окон, - цитирует Скоулза Sky Sports.

Ранее сообщалось, что только необычайно плохие результаты заставят вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда искать кандидатов на замену Сульшеру.

Добавим, что после 14 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, оставаясь в восьми очках от четвертого места, дающего право участия в Лиге чемпионов, и в шести - от зоны вылета из премьер-лиги.