УЕФА обсудит формат стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает ТАСС.
Одной из главных тем обсуждения станет согласование будущего формата отборочного турнира 2022 года в Катаре. Вопрос будет касаться возможных изменений на стадии стыковых матчей.
На данный момент действует правило, согласно которому в финальную стадию турнира выходили девять победителей групп – команды занявшие вторые места боролись между собой за оставшиеся четыре путевки. О вероятных нововведениях пока не сообщается, но есть мнение, что в связи с проведением Лиги Наций, количество команд в стыковых матчах увеличится.
Напомним, что отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2022 года пройдёт с июня 2019 по ноябрь/декабрь 2021 года.
Четверной Туктамышевой и Загитова на Красной площади. Обзор событий уик-энда На минувшей неделе серьезных турниров не было. Но это вовсе не означает, что в фигурном катании не происходило ничего интересного. 02.12.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Панарин не совладал с лидером НХЛ, Овечкин обыграл Кучерова и догнал Селянне Обзор игрового дня НХЛ. 30.11.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ. 03.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Александр Егоров: Тедеско в судейской – это нормально. Каррера туда тоже заходил Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые спорные моменты очередного тура премьер-лиги. 03.12.2019 18:30 Футбол Григорьевская Юлия Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег