УЕФА обсудит формат стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года Финальная часть турнира пройдет в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает ТАСС.

Одной из главных тем обсуждения станет согласование будущего формата отборочного турнира 2022 года в Катаре. Вопрос будет касаться возможных изменений на стадии стыковых матчей.

На данный момент действует правило, согласно которому в финальную стадию турнира выходили девять победителей групп – команды занявшие вторые места боролись между собой за оставшиеся четыре путевки. О вероятных нововведениях пока не сообщается, но есть мнение, что в связи с проведением Лиги Наций, количество команд в стыковых матчах увеличится.

Напомним, что отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2022 года пройдёт с июня 2019 по ноябрь/декабрь 2021 года.