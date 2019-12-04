Павел Ростовцев: задача «Енисея» – сохранение места в ФНЛ

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев на пресс-конференции поделился ближайшими планами клуба футбольного клуба «Енисей».
– На текущий сезон у нас две задачи – безусловное сохранение места в ФНЛ. Мы должны выйти из этой красной зоны, где сейчас находимся, и самое главное, мы должны проповедовать другую философию. Мы должны провести остаток сезона с той командой, львиная доля которая пойдет в сезон-2020/2021, и начать строить нашу новую команду, – цитирует Ростовцева ТАСС.
Также он отметил, что в будущем клуб не будет исключать возможности возвращения в РПЛ, но в первую очередь они постараются опираться на своих воспитанниках и лишь потом
В этом сезоне «Енисей» занимает 17-е место после 25 сыгранных туров, набрав 25 очков.
Следующий матч команда проведет 9 марта против ярославского «Шинника», идущего на шестой позиции.
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