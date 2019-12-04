Сборная России - в первой корзине дивизиона B Лиги наций УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21.

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На заседании Исполнительного комитета УЕФА в швейцарском Ньоне был утвержден формат второго сезона Лиги наций и процедура жеребьевки.

В сезоне-2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в лиге D сыграют 7 команд. В дебютном розыгрыше осенью прошлого года в лигах A и B выступали по 12 сборных.

В лиге B, в которой сыграет сборная России, команды будут распределены по четверо на 4 группы по 4 сборные. Команды сыграют друг с другом дома и на выезде, то есть проведут шесть туров. Победители групп поднимутся в лигу А, а те, кто займет четвертые места, вылетят в лигу С.

16 команд лиги B распределены на 4 корзины следующим образом:

1-я корзина: РОССИЯ, Австрия, Уэльс, Чехия.

2-я корзина: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия.

3-я корзина: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия;

4-я корзина: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

А вот как выглядят корзины лиги A:

1-я корзина: Португалия, Голландия, Англия, Швейцария.

2-я корзина: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

3-я корзина: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

4-я корзина: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

Жеребьевка состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме. Групповой этап Лиги наций запланирован на осень 2020 года. Турнир будет связан с отборочной кампанией чемпионата мира 2022 года. Две лучшие команды Лиги наций без учета тех, кто пробился на чемпионат мира напрямую или попал в стыковые матчи на правах обладателя второго места в своих группах, тоже попадут в плей-офф.

Прямые путевки в Катар от Европы получат десять победителей отборочных групп. Еще три путевки разыграют в двух раундах стыковых матчей.