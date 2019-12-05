«Удинезе» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом» - Советский спорт
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05 декабря 2019 01:54ФутболГичунцев Артур

«Удинезе» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом»

Действующим победителем турнира является «Лацио».

Матч 4-го раунда Кубка Италии «Удинезе» – «Болонья» завершился победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей по голу забили Антонин Барак, Себастьен Де Майо, Роландо Мандрагора и Кевин Лазанья.

Таким образом, «Удинезе» поспорит за четвертьфинал соревнований с действующим чемпионом страны – туринским «Ювентусом».

Кубок Италии. 4-й раунд

Голы: Барак, 24 (1:0); Де Майо, 42 (2:0); Мандрагора, 77 (3:0); Лазанья, 90+2 (4:0)

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