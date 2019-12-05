«Удинезе» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом»

Матч 4-го раунда Кубка Италии «Удинезе» – «Болонья» завершился победой хозяев со счетом 4:0.
В составе победителей по голу забили Антонин Барак, Себастьен Де Майо, Роландо Мандрагора и Кевин Лазанья.
Таким образом, «Удинезе» поспорит за четвертьфинал соревнований с действующим чемпионом страны – туринским «Ювентусом».
Кубок Италии. 4-й раунд
Голы: Барак, 24 (1:0); Де Майо, 42 (2:0); Мандрагора, 77 (3:0); Лазанья, 90+2 (4:0)
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