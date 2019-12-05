Юрген Клопп: Игроки продемонстрировали уровень «Ливерпуля» невероятным образом Лидер премьер-лиги разгромил «Эвертон».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Эвертоном» (5:2) на стадионе «Энфилд» в 15-м туре премьер-лиги.

«В этой игре было много отличных моментов, – приводит BBC слова немца. – Перед игрой мы обсудили пять изменений в стартовом составе. Мне нужно было проявить уважение к ребятам за то, что они делают на тренировках. Мы много говорили об уровне команды, так что необходимо было его продемонстрировать. И игроки сделали это невероятным образом: голы Дивока (Ориги), передачи Садьо (Мане), все, что делал (Джердан) Шакири, (Адам) Лаллана был везде. Так что у нас было много хороших моментов, хотя порой мы играли немного небрежно в обороне».

Напомним, в составе «Ливерпуля» дубль сделал бельгиец Дивок Ориги, по голу на счету швейцарца Джердана Шакири, сенегальца Садьо Мане и голландца Джорджиньо Вейналдума.

«Ливерпуль» набрал 43 очка из 45 возможных и остается на первом месте в турнирной таблице. В следующем туре 7 декабря «красные» сыграют в гостях с «Борнмутом».