«Бешикташ» присматривается к Эдеру Стамбульскому клубу интересен португальский нападающий «Локомотива».

В турецкой прессе появилась информация о том, что «Бешикташ» намерен приобрести у московского «Локомотива» нападающего сборной Португалии Эдера.

По сведениям Orta Cizgi, скауты «черных орлов» уже побывали в России на одном из матчей железнодорожников с целью оценить возможности 31-летнего форварда.

Автор «золотого» гола сборной Португалии на Евро-2016 перебрался в «Локомотив» летом 2017 года из французского «Лилля». Сначала железнодорожники взяли футболиста в аренду, но потом выкупили его контракт (за 500 тысяч евро по версии портала Transfermarkt). В нынешнем сезоне португалец сыграл в РПЛ 12 матчей, забив четыре гола.

«Бешикташ» в чемпионате Турции занимает третье место, отставая от лидирующего «Сивасспора» на три очка после 13 туров.