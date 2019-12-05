Игбун считает, что Новиков смог сплотить команду

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о том, что изменилось в команде после назначения Кирилла Новикова.
— Иногда в футболе не везет: создаешь моменты, а победы нет. При новом тренере мы уже третий матч выигрываем и идем без поражений. Он принес свою философию, у него свои требования – и это подходит «Динамо». Новиков требует от всех серьезного отношения и полной отдачи на тренировках в играх, он сплотил команду, – цитирует футболиста портал Sport24.ru.
Отметим, что «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка после 18 туров.
Игбун принял участие в 10 матчах своей команды, в которых забил два гола.
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