Заха может перейти в «Челси»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может стать игроком «Челси» в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Independent, директор лондонского клуба Марина Грановская уже провела предварительные переговоры с агентом футболиста.
В текущем сезоне АПЛ 27-летний Заха принял участие в 15 встречах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
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