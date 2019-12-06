Заха может перейти в «Челси» В активе футболиста есть опыт выступления за «Манчестер Юнайтед».

Новости СМИ2 Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может стать игроком «Челси» в летнее трансферное окно. Как сообщает The Independent, директор лондонского клуба Марина Грановская уже провела предварительные переговоры с агентом футболиста. В текущем сезоне АПЛ 27-летний Заха принял участие в 15 встречах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.