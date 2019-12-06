Дмитрий Булыкин: Мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых судей Нападающий не согласился с мнением президента УЕФА Александера Чеферина.

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказал свое мнение о возможных изменениях в футбольные правила и работе системы VAR.

«Где 10-20 сантиметров, там и 30-40, а потом и полметра. Уже сейчас компьютеры определяют минимальные офсайды. Этого вполне достаточно. Все мы хотим видеть голы, а не поднятые вверх флажки боковых арбитров. Лучше доработать существующую систему, чем изобретать велосипед и разрешать микроскопические офсайды», - приводит слова Булыкина RT.

Напомним, ранее глава УЕФА Чеферин предложил внести изменения в футбольные правила перед чемпионатом Европы 2020. Чиновник считает, что при определении положения «вне игры» целесообразно допускать 10-20-сантиметровый офсайд у нападающего.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.