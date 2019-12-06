«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Эриксена

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает издание Mirror, руководство «Юнайтед» предпримет попытку подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Ранее СМИ сообщали, что футболист, чей контракт с лондонским клубом истекает следующим летом, отказывается подписывать новое соглашение. А это означает, что для того, чтобы выручить от продажи игрока хоть какие-нибудь деньги, «Тоттенхэму» придется расстаться с Эриксеном в январе.
В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел 12 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Напомним, сборная Дании является соперником команды России на групповом этапе чемпионата Европы-2020.
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