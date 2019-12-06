Габулов покинул пост президента «Алании» Бывший голкипер возглавил клуб летом.

Загрузка...

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента «Алании», сообщает официальный сайт телеканала «360°».

По информации источника, Габулов не сработался с учредителями клуба, которыми сейчас являются бизнесмены-металлурги из Красноярска. Речь идет о семье Даниила Гуриева.

Отметим, что в июле ради работы в «Алании» Габулов покинул пост министра спорта Северной Осетии.

После 18 туров группы «Юг» ПФЛ «Алания набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от «Волгаря».

Добавим, что Габулов выступал за «Аланию» в 2001-2003 годах.