Владимир Габулов: Я президент «Алании» и никуда уходить не собираюсь Габулов опроверг информацию об уходе из клуба.

Президент «Алании» Владимир Габулов опроверг информацию о том, что завершил работу в клубе.

«Начну с главного: я президент ФК «Алания» и никуда уходить не собираюсь. Уже два месяца у нас потерян контакт с учредителями клуба Владимиром Валерьевичем и Даниилом Владимировичем Гуриевыми.

Мы пытаемся встретиться, чтобы обсудить развитие «Алании» и другие рабочие вопросы, но ответа нет. По какой причине это происходит, мне неизвестно.

К сожалению для всех нас, сейчас происходят непонятные вещи. Видимо, кто-то очень хочет помешать нам сойти с выбранного курса. Хочу заверить болельщиков, что мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации», – говорится в заявлении на официальном сайте Габулова.

Ранее сообщалось, что Габулов покинул пост президента «Алании», так как не сработался с учредителями клуба.

Отметим, что в июле ради работы в «Алании» Габулов покинул пост министра спорта Северной Осетии.

После 18 туров группы «Юг» ПФЛ «Алания набрала 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от «Волгаря».

Добавим, что Габулов выступал за «Аланию» в 2001-2003 годах.