Бернд Лено: Анапа похожа на рай В 2018 году голкипер перешел из «Байера» в «Арсенал».

Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено поделился воспоминаниями от посещения России.

«Лет 15 назад мы приезжали на отдых в Анапу. Я был впечатлен. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди - все это выглядело как рай. Мы не ожидали увидеть подобное. Также я несколько раз играл в Москве и, кажется, в Санкт-Петербурге. И это тоже было невероятно, несмотря на холод. Поэтому всегда рассказываю людям, что Россия - очень красивая страна», - приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

Родителей Лено зовут Виктор и Роза. До переезда в Германию они жили в Анапе, где родился брат футболиста Даниэль.

В текущем сезоне вратарь сыграл 15 матчей в чемпионате Англии, в которых пропустил 23 мяча.

Лено провел шесть матчей за сборную Германии.