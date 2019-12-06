Гурам Аджоев: Мне точно не кажется, что у «Локомотива» сейчас спад «Арсенал» примет «Локомотив» в 19-м туре премьер-лиги.

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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о предстоящем матче с «Локомотивом» в 19-м туре премьер-лиги.

«После победы над ЦСКА я сказал ребятам, что мы в отпуск еще не уходим, – приводят «Известия» слова Аджоева. – Впереди у нас «Локомотив».

Мне точно не кажется, что «железнодорожники» сейчас на спаде. У них в составе собраны очень хорошие игроки».

Отметим, что в последних пяти турах «Локомотив» одержал только одну победу. А у «Арсенала» с 1 сентября две победы – в московских матчах со «Спартаком» (1:0) и ЦСКА (1:0).

Матч «Арсенал» – «Локомотив» пройдет 6 декабря на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры – 19:30 (мск).