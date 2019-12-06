Фанаты «Локомотива» покинут матч с «Арсеналом» на 30-й минуте - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 декабря 2019 19:21Футбол

Фанаты «Локомотива» покинут матч с «Арсеналом» на 30-й минуте

Объединение фанатов московского «Локомотива» UnitedSouth сообщило об акции на предстоящем матче 19-го тура российской премьер-лиги с «Арсеналом».

«Нами было принято непростое решение присоединиться к акции фанатской солидарности и покинуть сектор на 30 минуте матча. Во вчерашнем заявлении мы обозначили нашу позицию по происходящему с футбольными фанатами в стране.

Это последний матч нашей команды в году до выезда в Мадрид, подготовлен перфоманс и поддержать команду 30 минут призываем всех, как в последний раз!» - говорится в сообщении UnitedSouth, опубликованном в Twitter.

Также сообщалось, что фанаты «Зенита» в знак протеста покинут стадион на 40-й минуте матча с «Динамо».

Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало болельщиков на матчах 19-го тура РПЛ покинуть трибуны стадионов в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге.

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