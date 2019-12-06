Президент «Реала» предложил создать новую европейскую лигу По его плану, будет создано два дивизиона по 20 команд из пяти крупнейших европейских чемпионатов.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил идею создания европейской Суперлиги. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Отмечается, что он недавно провел переговоры с официальными лицами ведущих футбольных клубов Европы, а также с президентом ФИФА Джанни Инфантино. В основе его идей лежит давнее желание Переса по поводу того, чтобы крупнейшие европейские команды оторвались от своих внутренних лиг и образовали элитный европейский турнир, который будет проходить в течение всего сезона.

Нынешний план предусматривает два дивизиона из 20 команд, состоящих почти исключительно из клубов из пяти крупнейших лиг Европы: Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. Некоторым клубам сообщили, что, по прогнозу, они могут удвоить свои доходы в случае участия в Суперлиге.