Лэмпард считает снятие запрета на трансферы «Челси» важным шагом вперед Английская команда сможет приобрести футболистов в это зимнее трансферное окно.

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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сегодняшнюю информацию о том, что CAS сократил срок запрета на регистрацию новых игроков.

– Это не мое дело, чтобы вмешиваться в правовую сторону решаемого вопроса. Но, с моей точки зрения, для того, чтобы клуб двигался вперед, отмена запрета на трансферы – это, очевидно, хорошая новость, – цитирует тренера официальный сайт английского клуба.

Также он отметил, что несмотря на хорошие результаты в этом сезоне, команда могла находиться гораздо выше в турнирной таблице и имела в своем активе больше очков. Хотя в целом, Лэмпард доволен прогрессом своего коллектива.

После 15 туров команда занимает четвертое место в АПЛ, набрав 29 очков.

Следующая игра состоится 7 декабря против «Эвертона».