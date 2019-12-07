Агуэро пропустит манчестерское дерби Игра состоится 7 декабря, начало в 20:30 мск.

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии команды перед игрой против «Манчестер Юнайтед».

По словам наставника, в матче не сможет принять участия аргентинский форвард команды Серхио Агуэро, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Зато вернулся в строй украинский защитник Александр Зинченко, не игравший с октября из-за травмы колена.

«Зинченко тренируется в общей группе. Физически он готов к матчу с «МЮ», но я не знаю, сколько минут он сможет отыграть», - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Перед этим туром «Манчестер Сити» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 32 очка и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков.

«Манчестер Юнайтед» расположился на шестой строчке. В активе команды 21 очко.