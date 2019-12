Каррера официально стал главным тренером АЕКа

«Масимо Каррера - наш новый тренер!» - говорится в сообщении пресс-службы греческой команды, опубликованном в Twitter.

Ранее АЕК объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Никосом Костеноглу, который возглавлял команду с августа 2019 года.

Напомним, что Каррера с 2016 по 2018 годы возглавлял «Спартак». Под его руководством московская команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку и с тех пор оставался без работы.

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!



👉Μassimo Carrera is the new manager of AEK FC!

👉Massimo Carrera è il nuovo allenatore dell'AEK FC!



✔️Κόουτς, καλώς όρισες και καλή τύχη!

💛Βenvenuto a casa! #aekfc #aekfcseason2019_20 #aekfamily #massimocarrera pic.twitter.com/k9BfVwUCkz