«Севилья» и «Осасуна» поделили очки в матче примеры - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 декабря 2019 01:32ФутболГичунцев Артур

«Севилья» и «Осасуна» поделили очки в матче примеры

Встреча прошла на домашней арене басков.

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Осасуна» – «Севилья» завершился вничью – 1:1. В составе красно-белых забил Мунир, а хозяев отличился Луис Авила.

Отметим, что на 61-й минуте с поля был удален защитник «Осасуны» Ойера Санхурхо.

Таким образом, команда Хулена Лопетеги, набрав 31 очко, занимает третье место в таблице, а «Осасуна», у которой 23 очка, расположилась на 10-й строчке.

Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Боб Хартли: «Авангард» находится в отличной форме Квартальнов – о поражении от «Авангарда»: Мы, тренеры, что-то сделали не так ЦСКА одержал победу над минским «Динамо»
Карпин против «Спартака». Интриги 19-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 06.12.2019 14:31 Футбол Безъязычный Алексей
Весь год «Спартака» в одном матче. «Ростов» одержал в Москве разгромную победу (видео) Тедеско рискнул, выпустив на матч всего одного номинального защитника Джикию, и поплатился. «Ростов» забил четыре, а мог даже шесть, если бы Байрамян не пробил в перекладину, а Попов с пенальти – в руки Максименко. 08.12.2019 20:58 Футбол Зибрак Артем
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Екатерина Юрлова-Перхт: На стойке у меня произошла заминка Норвежки выиграли эстафету в Эстерсунде, сборная России финишировала пятой Норвегия победила в мужской эстафете, Россия – четвертая
Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления. 06.12.2019 22:49 Фигурное катание Киреева Ксения
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Зеркальный реванш Хартли. «Авангарда» нанес сухое поражение «Ак Барсу» «Авангард» в огненном матче выиграл 3:0 у лидера чемпионата «Ак Барса». 12 ноября в Казани с таким же счетом верх взяли подопечные Дмитрия Квартальнова. 08.12.2019 20:21 Хоккей Домрачев Владислав
Канадец вернул России Ничушкина. Спасибо, Джо Российский форвард «Колорадо» в меньшинстве обокрал на своей синей линии двух игроков «Торонто», пулей пролетел через всю площадку и забил третий гол в сезоне, оказавшийся победным – 3:1. 05.12.2019 17:32 Хоккей
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервью Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51 Биатлон Волохов Юрий
Новости
01:32 Футбол «Севилья» и «Осасуна» поделили очки в матче примеры
01:16 Футбол «Марсель» обыграл «Бордо» и одержал шестую победу кряду
00:54 Футбол «Милан» одолел «Болонью» в матче серии А
00:34 Футбол Андрей Тихонов: Нужно отдать должное Тедеско и тому, как он держался после игры
00:25 Фигурное катание Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота
00:05 Футбол Илья Кутепов: «Ростов» был просто сильнее, они реализовали свои моменты
23:37 Футбол Александр Бубнов: Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности
23:16 ММА Джастин Гэтжи: Именно я стану следующим претендентом на титул
22:51 Олимпиада МОК предложил России предоставить необработанные данные Московской лаборатории
22:31 Футбол Евгений Бушманов: Воздержусь от оценки Тедеско. Он, как и я, тренер
22:17 Футбол Сергей Песьяков – об акции фанатов: В курсе проблемы и поддерживаю болельщиков
22:08 Футбол «Брайтон» и «Вулверхэмптон» выдали результативную ничью в АПЛ
21:47 Футбол Матиас Норманн: Мы были сильнее «Спартака»
21:39 Футбол Валерий Карпин: В первую очередь мне понравился счет
21:30 Футбол Доменико Тедеско: Иногда ты платишь высокую цену, используя молодых игроков
21:24 Футбол Байрамян – о матче со «Спартаком: Мы вышли умирать, и удача была на нашей стороне
21:07 Футбол «Сочи» объявил о назначении Федотова
20:53 Футбол «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов сделал дубль
20:36 Хоккей Боб Хартли: «Авангард» находится в отличной форме
20:33 Хоккей Квартальнов – о поражении от «Авангарда»: Мы, тренеры, что-то сделали не так
Лукашенко уехал из резиденции Путина, так и не сделав заявлений для прессы
В борьбе за здоровое детство Госсовет Удмуртии впал в юношеский максимализм
Транспортный тариф, распродажа муниципальных активов, список ремонта дорог
Итоги недели: борьба с первым снегом, коммунальные аварии, гибель миллиардера
Многодетная семья из Белгородской области борется за звание лучшей в эфире у Малахова
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика