«Севилья» и «Осасуна» поделили очки в матче примеры Встреча прошла на домашней арене басков.

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Осасуна» – «Севилья» завершился вничью – 1:1. В составе красно-белых забил Мунир, а хозяев отличился Луис Авила.

Отметим, что на 61-й минуте с поля был удален защитник «Осасуны» Ойера Санхурхо.

Таким образом, команда Хулена Лопетеги, набрав 31 очко, занимает третье место в таблице, а «Осасуна», у которой 23 очка, расположилась на 10-й строчке.