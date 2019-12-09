«Севилья» и «Осасуна» поделили очки в матче примеры

Матч 16-го тура чемпионата Испании «Осасуна» – «Севилья» завершился вничью – 1:1. В составе красно-белых забил Мунир, а хозяев отличился Луис Авила.
Отметим, что на 61-й минуте с поля был удален защитник «Осасуны» Ойера Санхурхо.
Таким образом, команда Хулена Лопетеги, набрав 31 очко, занимает третье место в таблице, а «Осасуна», у которой 23 очка, расположилась на 10-й строчке.
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